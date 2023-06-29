Полиция опубликовала видео первых минут после российского удара по кафе в Краматорске 29 июня, 22:55 Первые минуты после ракетных ударов российских оккупантов по Краматорску (Фото:Скриншот из видео МВД/Telegram)

Полиция опубликовала видео с бодикамер правоохранителей, на котором зафиксированы первые минуты после российского ракетного удара по кафе в Краматорске.

«Первые минуты после ракетных ударов российских оккупантов по Краматорску зафиксировали бодикамеры патрульных», — пишет пресс-служба МВД в Telegram.

Во вторник, 27 июня, российские оккупанты обстреляли Краматорск с использованием ОТРК Искандер-М. Ракета попала в заведение общественного питания, в результате чего погибли 12 человек, среди которых есть дети, и 65 человек получили ранения.

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По состоянию на 29 июня спасательные работы завершены. Офис генерального прокурора сообщил, что задержанному наводчику объявлено подозрение по статье «государственная измена».