Полиция показала первые минуты после российского обстрела Львова — видео с бодикамер патрульных
Россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed приблизительно в 5 утра (Фото:Патрульна поліція України/Facebook)
Полиция опубликовала видео с бодикамер патрульных, которые зафиксировали первые минуты после российского обстрела Львова в ночь на вторник, 19 сентября.
«Сегодня во время утренней атаки на Львов патрульные 2-го батальона сразу отправились на место взрыва, где под завалами оказались люди. Существовала угроза повторных ударов беспилотниками, так что времени на размышления не было», — говорится в подписи к видео в Facebook.
Правоохранителям и неравнодушным гражданам удалось высвободить женщину и мужчину из-под обломков. В пресс-службе уточнили, что 26-летнего мужчину госпитализировали, а 29-летняя потерпевшая предварительно отказалась от госпитализации.
Россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed приблизительно в 5 утра, попав в три промышленных склада. Там были продукты питания, бытовая химия, гуманитарная помощь. Огонь охватил почти 10 тысяч кв.м. территории.
Мэр Львова Андрей Садовый назвал возгорание одним из самых масштабных пожаров в городе с точки зрения разрушений и ущерба. По его словам, он составит сотни миллионов гривен.