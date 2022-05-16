«Вслед за кораблем». Украинские артиллеристы показали, как уничтожают колону российской техники 16 мая, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка/Facebook)

Украинские артиллеристы показали, как уничтожают колону техники оккупантов. Видео с беспилотника опубликовано в Facebook 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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«Снова рашистская техника не доехала до места назначения. Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом», — говорится в подписи к видео.

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«Ну никак не могут найти дорогу домой. Так что наши указывают им единственно правильное направление — вслед за кораблем. Ибо нечего по сеянному», — добавили украинские защитники.

16 мая сообщалось, что украинские артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией за сутки нанесли свыше 100 ударов по позициям российских оккупантов в Херсонской области.

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