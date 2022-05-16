«Вслед за кораблем». Украинские артиллеристы показали, как уничтожают колону российской техники

16 мая, 18:01
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Скриншот из видео (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка/Facebook)

Скриншот из видео (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка/Facebook)

Украинские артиллеристы показали, как уничтожают колону техники оккупантов. Видео с беспилотника опубликовано в Facebook 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Война России против Украины — главные события 16 мая

«Снова рашистская техника не доехала до места назначения. Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом», — говорится в подписи к видео.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch?v=332683142332384
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«Ну никак не могут найти дорогу домой. Так что наши указывают им единственно правильное направление — вслед за кораблем. Ибо нечего по сеянному», — добавили украинские защитники.

16 мая сообщалось, что украинские артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией за сутки нанесли свыше 100 ударов по позициям российских оккупантов в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/U7BbFYbjr_U
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беспилотник Артиллерия Видео Война в Украине Российская техника

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