«Вслед за кораблем». Украинские артиллеристы показали, как уничтожают колону российской техники
Скриншот из видео (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка/Facebook)
Украинские артиллеристы показали, как уничтожают колону техники оккупантов. Видео с беспилотника опубликовано в Facebook 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
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«Снова рашистская техника не доехала до места назначения. Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом», — говорится в подписи к видео.
«Ну никак не могут найти дорогу домой. Так что наши указывают им единственно правильное направление — вслед за кораблем. Ибо нечего по сеянному», — добавили украинские защитники.
16 мая сообщалось, что украинские артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией за сутки нанесли свыше 100 ударов по позициям российских оккупантов в Херсонской области.
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