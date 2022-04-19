Последствия агрессии РФ. Появилось видео Чернигова с высоты птичьего полета

19 апреля, 14:17
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Появилось видео из Чернигова, снятое с высоты птичьего полета (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Появилось видео из Чернигова, снятое с высоты птичьего полета (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Появилось видео из Чернигова, снятое с высоты птичьего полета. На кадрах зафиксированы последствия полномасштабной российской агрессии.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Ролик обнародован на странице Оперативного командования Север в Facebook.

«Мы продолжаем наглядно показывать последствия военной агрессии армии России в отношении мирных людей Чернигова. С высоты птичьего полета особенно жутко смотреть на разрушенные жизни и дома», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявлял, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.

https://www.facebook.com/kommander.nord/videos/1063447400903779/
https://www.youtube.com/embed/Tnt40SupzoU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Чернигов Война России против Украины

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