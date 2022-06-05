Reuters показало видео из Киева после утренних ракетных ударов в Дарницком районе

5 июня, 17:51
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Россияне нанесли ракетный удар по Киеву (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

Россияне нанесли ракетный удар по Киеву (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

Агентство Reuters опубликовало видео из Киева после утренних ракетных ударов РФ по Дарницкому району столицы.

На видео видны столбы темно-серого дыма над столичными улицами.

Утром 5 июня на Левом берегу Киева раздались взрывы. Россия впервые с конца апреля атаковала столицу ракетами. Как стало известно, РФ нанесла четыре ракетных удара с бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ).

Видео дня

В Минобороны РФ заявили о наличии на территории завода «танков Т-72 и другой бронетехники», однако в Укрзализныце опровергли эту информацию и пригласили журналистов на территорию завода, чтобы убедиться в этом.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Ракеты Ракета Ракетные удары Левобережная Дарница Reuters Война России против Украины Ракетный удар

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