5 минут на уничтожение врага: военные показали видео работы чешских РСЗО Vampire в Донецкой области

20 октября, 15:02
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Украинские военные эффективно применяют РСЗО RM-70 Vampire (Фото:armyinform.com.ua)

Украинские военные эффективно применяют РСЗО RM-70 Vampire (Фото:armyinform.com.ua)

Украинские военные эффективно применяют чешские РСЗО RM-70 Vampire в Донецкой области.

Как сообщает АрмияInform, чешские РСЗО накрывают большие участки территории и уничтожают российскую технику и солдат.

Военные отмечают, что отмечают, что система Vampire быстра в отработке и применении, а также позволяет быстро покинуть огневую позицию после отработки по цели.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=1FbZQV09_LE
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Обычно на огневую позицию выезжают шесть человек: топогеодезист ориентирует машину, боевой расчет приводится и выставляет прицел, а старший офицер батареи руководит выполнением боевых задач.

Корректируют работу артиллеристов операторы БПЛА.

Военные отмечают, что дальность выстрела зависит от снарядов и может достигать 20,35 и даже 40 км. Ракетная пусковая установка способна вести огонь единичными выстрелами и залпом.

Для отработки по цели днем военным нужно 5−7 минут.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-tGfTi3DHI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Чехия Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) РСЗО Война России против Украины

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