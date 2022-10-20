5 минут на уничтожение врага: военные показали видео работы чешских РСЗО Vampire в Донецкой области
Украинские военные эффективно применяют РСЗО RM-70 Vampire (Фото:armyinform.com.ua)
Украинские военные эффективно применяют чешские РСЗО RM-70 Vampire в Донецкой области.
Как сообщает АрмияInform, чешские РСЗО накрывают большие участки территории и уничтожают российскую технику и солдат.
Военные отмечают, что отмечают, что система Vampire быстра в отработке и применении, а также позволяет быстро покинуть огневую позицию после отработки по цели.
Обычно на огневую позицию выезжают шесть человек: топогеодезист ориентирует машину, боевой расчет приводится и выставляет прицел, а старший офицер батареи руководит выполнением боевых задач.
Корректируют работу артиллеристов операторы БПЛА.
Военные отмечают, что дальность выстрела зависит от снарядов и может достигать 20,35 и даже 40 км. Ракетная пусковая установка способна вести огонь единичными выстрелами и залпом.
Для отработки по цели днем военным нужно 5−7 минут.