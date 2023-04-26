Залужный показал эффективную работу украинских артиллеристов — видео 26 апреля, 03:35 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео работы украинских артиллеристов и аэроразведки.

На видео командир экипажа беспилотного авиационного комплекса разведки и корректировки огня артиллерии с позывным Шарлотта рассказала, как беспилотники помогают корректировать удары украинской артиллерии.

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"Ежедневный труд, постоянный анализ выполненных задач и обмен опытом с другими аэроразведчиками, поднимают профессиональный уровень подразделения. А это, в свою очередь, позволяет эффективно работать и уничтожать оккупантов: Самые лучшие эмоции, когда цель поражена", - заявляет Шарлотта.

