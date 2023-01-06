Епифаний поздравил украинцев с Рождеством

6 января, 23:55
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Епифаний обратился к украинцам в честь праздника (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Епифаний обратился к украинцам в честь праздника (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил с Рождеством украинцев, празднующих 7 января.

Митрополит отметил, что, несмотря на войну, украинцы празднуют Рождество и верят в победу добра над злом, света над тьмой.

"Свет во тьме светит, и тьма не объяла его - возвещает нам Евангелие. Так пусть, несмотря ни на что, радость Рождества Христова наполняет наши сердца, отгоняя скорбь, боль и печаль. А свет Вифлеемской звезды пусть направляет всех нас к Сыну Божию. Мы способны победить всякое зло. Победа будет за Украиной!", - заявил митрополит.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=PhXnCLdqY10

6 и 7 января в храмах Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви пройдут богослужения по случаю Рождества Христова. В частности, впервые предстоятель ПЦУ проведет рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, которым до сих пор пользовалась УПЦ МП.

https://www.youtube.com/watch?v=h7nMTKxzliI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Рождество Митрополит Епифаний ПЦУ

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