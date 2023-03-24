Массированный удар авиабомбами по Сумской области: появилось видео последствий 24 марта, 13:00 Оккупанты массированно ударили по Сумской области авиабомбами (Фото:Кадр видео Суспільне Сумы)

В Сети появилось видео российской массированной атаки по Сумской области. Оккупанты наносили удары авиабомбами и дронами Shahed.

Ролик опубликован в Telegram Суспільне Сумы.

По данным местных властей, по Белополью войска РФ нанесли авиационный удар, обстреляли из РСЗО Град и из ствольной артиллерии.

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В результате массированной атаки погибли два человека, ранены девять человек. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Город Ворожба обстреляли из РСЗО, в результате чего поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.

В селе Виры оккупанты нанесли авиаудар и удар дронами Shahed. Повреждены детский сад, административное здание. Разрушено здание школы. По селу Речки вели огонь из артиллерии, в результате чего повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.

В Николаевской поселковая громаде нанесли авиаудар по агрофирме. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.

