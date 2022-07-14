Появилось видео последствий ракетного удара российских оккупантов по Николаеву 14 июля, 11:18 Спасатели показали видео последствий ракетного удара по Николаеву (Фото:ГСЧС)

Спасатели показали видео последствий ракетного удара российских оккупантов по Николаеву.



Ролик опубликован на странице ГСЧС в Facebook.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, по Николаеву было выпущено девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

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Он отметил, что в результате удара, кроме гостиницы, повреждения получили также два учебных заведения и объект транспортной инфраструктуры.

Один человек был ранен, по предварительным данным, жертв нет.

Утром 14 июля российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты попали в ряд гражданских объектов.



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