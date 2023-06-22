Полиция показала первые минуты после взрыва в многоэтажке в Киеве — видео с бодикамеры патрульного 22 июня, 16:52 Вместе со спасателями полицейские эвакуировали и передали медикам нескольких пострадавших (Фото:Скриншот видео Патрульна поліція Києва/Facebook)

Полиция опубликовала видео с бодикамеры патрульного, который прибыл на место взрыва многоэтажки в Киеве через несколько минут после трагедии.

Видео опубликовано пресс-службой Патрульной полиции Киева в Facebook.

Правоохранители напомнили, что ночью, 22 июня, на линию 102 поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Андрея Малышко, вероятно, из-за утечки газа.

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«За считанные минуты стражи порядка несколькими экипажами прибыли по вызову. Полицейские огородили место происшествия и сразу же начали выводить жителей, а также устанавливать владельцев припаркованных во дворе автомобилей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей ГСЧС и скорой помощи», — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что вместе со спасателями полицейские эвакуировали и передали медикам нескольких пострадавших, а сотрудники ГСЧС потушили огонь. Установлением всех обстоятельств события будут заниматься следователями Днепровского управления полиции.

Ночью на левом берегу в Киеве прогремел мощный взрыв. По предварительным данным КГВА, в Днепровском районе произошел взрыв газа в жилой 16-этажке. Известно о троих погибших и пятерых пострадавших людях.

Пожар в доме удалось локализовать к утру, а полностью потушить — около 8:00. Всех жителей многоэтажки эвакуировали, ее дальнейшую судьбу решат эксперты.