Соцсети опубликовали видео разрушенной россиянами плотины Карловского водохранилища

25 мая, 22:13
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Последствия российского обстрела (Фото:Скриншот видео NV/Twitter)

Последствия российского обстрела (Фото:Скриншот видео NV/Twitter)

В соцсетях опубликовали видео плотины Карловского водохранилища, которую ранее разрушили российские оккупанты.

О разрушении плотины ранее заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате разрушения плотины под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанное-1 и Желанное-2.

Видео дня

Областные власти предупредили громады, находящиеся в зоне вероятного подтопления. При необходимости начнется эвакуация гражданского населения.

Карловское водохранилище на реке Волчья (бассейн рек Самара, Днепр) расположено в Покровском районе Донецкой области. Ближайший к нему населенный пункт — Карловка.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Водохранилище Российская агрессия

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