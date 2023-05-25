Соцсети опубликовали видео разрушенной россиянами плотины Карловского водохранилища
Последствия российского обстрела (Фото:Скриншот видео NV/Twitter)
В соцсетях опубликовали видео плотины Карловского водохранилища, которую ранее разрушили российские оккупанты.
О разрушении плотины ранее заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В результате разрушения плотины под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанное-1 и Желанное-2.
Областные власти предупредили громады, находящиеся в зоне вероятного подтопления. При необходимости начнется эвакуация гражданского населения.
Карловское водохранилище на реке Волчья (бассейн рек Самара, Днепр) расположено в Покровском районе Донецкой области. Ближайший к нему населенный пункт — Карловка.