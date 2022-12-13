Спецподразделение Kraken показало видео освобождения двух населенных пунктов в Харьковской области

13 декабря, 11:27
Поделиться:
Спецподразделение Kraken показало кадры своей работы в Харьковской области (Фото:Кадр видео Спецподразделение Kraken)

Спецподразделение Kraken показало кадры своей работы в Харьковской области (Фото:Кадр видео Спецподразделение Kraken)

Бойцы спецподразделения Kraken показали видео освобождения населенных пунктов Кисловка и Котляровки в Харьковской области. Они расположены на севере от Сватово.

Ролик опубликован в Telegram-канале спецподразделения.

«Спецподразделение Kraken продолжает выполнять боевые задания по деоккупации украинской земли», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Освобожденные населенные пункты граничат с Луганской областью, а к Сватово от них почти 30 километров.

https://www.youtube.com/watch?v=ZnmKhqGTTc0

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты пытаются укрепить в том числе направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.

«Огромное количество техники стянули. Все подвозят еще больше туда резерва. Перебрасывают из разных частей. Будем надеяться, что это у них не получится. Но учитывая то, что они в Старобельске строят уже вторую линию обороны, я думаю, что морально они уже понимают, что в каком-то ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться», — отметил он.

https://www.youtube.com/watch?v=qgx4WDSA5ng
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Харьковская область Война России против Украины Kraken

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X