Спецподразделение Kraken показало видео освобождения двух населенных пунктов в Харьковской области 13 декабря, 11:27 Спецподразделение Kraken показало кадры своей работы в Харьковской области (Фото:Кадр видео Спецподразделение Kraken)

Бойцы спецподразделения Kraken показали видео освобождения населенных пунктов Кисловка и Котляровки в Харьковской области. Они расположены на севере от Сватово.



Ролик опубликован в Telegram-канале спецподразделения.

«Спецподразделение Kraken продолжает выполнять боевые задания по деоккупации украинской земли», — говорится в подписи к видео.

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Освобожденные населенные пункты граничат с Луганской областью, а к Сватово от них почти 30 километров.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты пытаются укрепить в том числе направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.

«Огромное количество техники стянули. Все подвозят еще больше туда резерва. Перебрасывают из разных частей. Будем надеяться, что это у них не получится. Но учитывая то, что они в Старобельске строят уже вторую линию обороны, я думаю, что морально они уже понимают, что в каком-то ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться», — отметил он.

