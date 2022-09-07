Восстали из мертвых: в соцсетях разоблачили фейк об «уничтожении десанта ВСУ» в Энергодаре — видео 7 сентября, 09:34 В конце ролика люди, игравшие «мертвых украинских солдат», встают (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилась полная версия фейкового видео кремлевской пропаганды о якобы уничтожении «украинского десанта» во временно оккупированном российской армией Энергодаре.

Постановочный ролик был обнародован на фоне визита на захваченную войсками РФ Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ.

На нем видно лежащих в неестественных позах людей в военной форме, которых оператор называет украинцами.

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Таким образом Москва пытались дискредитировать Киев, обвинив его в попытке «диверсии» на ядерном объекте, хотя на самом деле угроза исходит как раз от находящейся там российской армии.

Несмотря на все ее усилия, никто данный фейк в серьез не воспринял, а спустя некоторое время было обнародовано полное видео, на котором «убитые украинские военные» буквально «восстают из мертвых».

Запорожскую АЭС, которая является крупнейшей в Европе, была захвачена российской армией в первые же дни полномасштабного вторжения, 4 марта. Ее сотрудники оказались в заложниках, а на станцию прибыли представители Росатома.

Кроме того, ВС РФ разместили там свою военную технику, в том числе в машинном зале энергоблока.

Оккупанты также обустроили на ЗАЭС огневые позиции, с которых обстреливают украинские города. Таким образом россияне используют объект как «ядерный щит».

При этом РФ устраивает провокации, обстреливая территорию станции, чтобы обвинить в этом ВСУ.

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