Залужный показал видео о боях за село Мощун — форпост на подступах к Киеву

11 апреля, 15:01
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Удержать село Мощун было важной задачей для ВСУ (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/facebook.com)

Удержать село Мощун было важной задачей для ВСУ (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/facebook.com)

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео о боях за село Мощун в Киевской области, которое стало форпостом на подступах к Киеву.

«Удержать этот форпост было очень важной задачей. Мощун ведь мог стать для врага воротами на пути в столицу. Однако наши воины проявили чудеса военного мастерства. Под ногами захватчиков горела не только земля, но вода», — пишет Залужный в описании к видео.

Видео дня

Украинские военные взрывали мосты, понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше.

«Они удержали Мощун. И тем самым защитили Киев», — подчеркнул Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/702865837568779/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Валерий Залужный Война России против Украины

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