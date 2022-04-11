Залужный показал видео о боях за село Мощун — форпост на подступах к Киеву 11 апреля, 15:01 Цей матеріал також доступний українською Удержать село Мощун было важной задачей для ВСУ (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/facebook.com)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео о боях за село Мощун в Киевской области, которое стало форпостом на подступах к Киеву.

«Удержать этот форпост было очень важной задачей. Мощун ведь мог стать для врага воротами на пути в столицу. Однако наши воины проявили чудеса военного мастерства. Под ногами захватчиков горела не только земля, но вода», — пишет Залужный в описании к видео.

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Украинские военные взрывали мосты, понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше.

«Они удержали Мощун. И тем самым защитили Киев», — подчеркнул Залужный.

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