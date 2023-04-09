Ночью в Ужгороде сожгли авто секретаря горсовета — видео 9 апреля, 20:58 Полиция зафиксировала факт возгорания автомобиля (Фото:Скриншот видео Мелкумяна/Facebook)

Секретарь горсовета Ужгорода Арсен Мелкумян заявил, что неизвестные в ночь на воскресенье, 9 апреля, сожгли его автомобиль.

Видео пожара Мелкумян опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

«Ночью в 1:50 во дворе личного дома загорелся мой автомобиль. Сомнений, что это умышленное дело чьих-то рук, нет — вы все видите на видео. Кому и зачем это нужно, пока не знаю, но надеюсь и уверен, что правоохранители сделают все, чтобы найти виновников», — написал он.

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Позже он сообщил, что обратился с заявлением в полицию и уже начаты следственные действия и экспертиза.

Пресс-секретарь Нацполиции Анна Дан в комментарии Суспильному подтвердила, что полиция зафиксировала факт возгорания автомобиля. Все сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, которая предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

Исключенный из фракции и партии Слуга народа нардеп Николай Тищенко в Facebook заявил, что поджог авто может быть связан с тем, что Мелкумян входит во временную следственную комиссию по расследованию возможных фактов неэффективной деятельности Госагентства лесных ресурсов, Госагентства водных ресурсов и Государственной экологической инспекции, их территориальных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые могли привести к уменьшению поступлений в бюджеты. Комиссию возглавляет Тищенко.

Нардеп заявил, что, по одной из версий, якобы был применен дрон, и после взрыва дотла сгорел автомобиль, ранее применявшийся для проверок лесохозяйств. По словам Тищенко, представители ВСК уже получали угрозы от «лесной мафии».