Легион Свобода России опубликовал видео с телом убитого под Белгородом полковника Стэсева

6 июня, 15:25
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Российский полковник Стэсев Андрей был убит в Новой Таволжанке (Фото:пресс-служба ГУР Минобороны)

Российский полковник Стэсев Андрей был убит в Новой Таволжанке (Фото:пресс-служба ГУР Минобороны)

Легион Свобода России опубликовал видео, которое, по их словам, подтверждает ликвидацию в Белгородской области российского полковника Андрея Стэсева.

«Видео подтверждения ликвидации полковника ВДВ Андрея Стэсева. Таких преступников, как он, по локоть замаравших руки в крови мирных жителей, всегда настигает справедливая расплата», — говорится в подписи к видео, опубликованного в Telegram Легиона.

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Бойцы подчеркнули, что каждый военный преступник понесет достойное наказание перед судом.

«Если доживет, конечно же, в той мясорубке войны, которую сами начали. Россия буде освобождена!» — добавили в пресс-службе Легиона.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1666058188637208576?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
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Накануне украинская разведка сообщала, что в российском населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области в ночь с 4 по 5 июня был ликвидирован российский полковник Андрей Стэсев — старший оперативной группировки Белгород. Раньше он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ.

4 июня бойцы РДК и Легиона Свобода России заявили, что совершили очередной рейд в Белгородскую область. 5 июня в РДК говорили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Белгородская область Видео Полковник Легион Свобода России РДК

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