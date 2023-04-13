Казнь украинского пленного: Бутусов обратился к руководству Украины с острыми вопросами о защите жизней военных ВСУ 13 апреля, 07:37 Украинские военнослужащие на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Из-за резонансного видео с казнью украинского пленного, которого на камеру обезглавили российские оккупанты, военный журналист Юрий Бутусов обратился с рядом вопросов к военно-политическому руководству Украины.

Он отметил, что уже не испытывает никаких новых эмоций относительно врага, "который открыто ежедневно говорит и показывает, что цель России — уничтожение всех украинцев, этническая и политическая зачистка всего живого, как в Чечне, путем террора и массовых убийств, как Путин уже делал в 2000-х».

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В то же время Бутусов подчеркнул, что кроме обещаний мести он хотел бы услышать от украинского военно-политического руководства ответы на ряд вопросов. Главный из них: "Что делается для уменьшения потерь наших военнослужащих?"

«Что делается, чтобы уменьшить количество видео бойцов, попадающих в плен по 1-2-3 человека на каких-то забытых „спшках“ [наблюдательных постах], в условиях плохо организованной обороны или в каких-то наспех организованных атаках, без надлежащей разведки и управления?» – заметил Бутусов.

Он также задал аналогичные вопросы о других аспектах защиты жизней украинских военных:

необходимость « пересмотреть порядок организации и применения войск и чтобы дронов в армии стало больше, чем солдат, чтобы сенсоры разных типов стали стандартным снаряжением пехотной роты»;



пересмотреть порядок организации и применения войск и чтобы дронов в армии стало больше, чем солдат, чтобы сенсоры разных типов стали стандартным снаряжением пехотной роты»; «улучшение качества индивидуальной подготовки солдат» ( «Какие навыки и какое время получают люди на полигонах, утверждена ли оптимальная программа?» — спросил журналист);



«Какие навыки и какое время получают люди на полигонах, утверждена ли оптимальная программа?» — спросил журналист); проведение разбора потерь и попадания в плен ( «Делаются ли выводы?» — отметил Бутусов).



«Делаются ли выводы?» — отметил Бутусов). «Что делается, чтобы снимать с должностей командиров, которые не способны разумно применять личный состав и чтобы продвигать эффективных боевых лидеров на командные должности?» — добавил еще один вопрос журналист.

Он резюмировал, что «чем меньше мы даем убивать себя на фронте – тем больше мы убиваем врагов на фронте». Бутусов убежден, что это "не вопрос эмоций, а вопрос организации, которому постоянно нужно уделять внимание".

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование военного преступления.



Заместитель министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий относительно личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян. Мировые политики и деятели, среди которых генсек ООН Антониу Гутерреш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич признали, что их ужаснуло видео очередных зверств россиян и осудили предполагаемое преступление.