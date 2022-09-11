Личный состав, техника, БК. ВСУ обнародовали видео, как уничтожают кафиров на Харьковщине 11 сентября, 18:57 Уничтожение кафиров на Харьковском направлении (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

ВСУ показали, как уничтожили около 30 оккупантов, их технику и склад боеприпасов на Харьковском направлении.

Соответствующее видео обнародовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Как отмечается, операция, проведенная ССО АЗОВ Харьков и 14 ОМБр.

В ходе освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинские спецназовцы захватили брошенными врагом российские беспилотники Орлан-10 со всей документацией и наземными станциями обслуживания.

Видео дня

Украинские военные деоккупировали в Харьковской области уже более 40 населенных пунктов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани . Также накануне украинское знамя развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

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