Власти показали обмелевшее Каховское водохранилище после российского теракта на ГЭС — видео

3 августа, 16:42
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Последствие подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео Андрій Єрмак/ Telegram)

Последствие подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео Андрій Єрмак/ Telegram)

Глава Офиса президент Андрей Ермак в четверг, 3 августа, опубликовал кадры обмелевшего Каховского водохранилища после подрыва россиянами ГЭС.

Видео, снятое с дрона, он опубликовал в своем Telegram.

Также Минздрав Украины сообщил, что уровень загрязнения морской и речной воды после затопления и разрушения Каховской ГЭС снизился и составил около 15%. В первые дни после теракта санитарные показатели не соответствовали нормам примерно в 35% случаев.

Видео дня

«Мы фиксируем, что вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания», — сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

По данным украинского МВД на 20 июля, в результате подрыва ГЭС погиб 31 человек. Из них 29 были жителями Херсонской области, а двое — Николаевской.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Каховское водохранилище Теракт Андрей Ермак Каховская ГЭС

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