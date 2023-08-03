Власти показали обмелевшее Каховское водохранилище после российского теракта на ГЭС — видео 3 августа, 16:42 Последствие подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео Андрій Єрмак/ Telegram)

Глава Офиса президент Андрей Ермак в четверг, 3 августа, опубликовал кадры обмелевшего Каховского водохранилища после подрыва россиянами ГЭС.

Видео, снятое с дрона, он опубликовал в своем Telegram.

Также Минздрав Украины сообщил, что уровень загрязнения морской и речной воды после затопления и разрушения Каховской ГЭС снизился и составил около 15%. В первые дни после теракта санитарные показатели не соответствовали нормам примерно в 35% случаев.

Видео дня

«Мы фиксируем, что вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания», — сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

По данным украинского МВД на 20 июля, в результате подрыва ГЭС погиб 31 человек. Из них 29 были жителями Херсонской области, а двое — Николаевской.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».