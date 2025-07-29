В ГУР показали архивное видео, как впервые применили FPV-дроны в открытом море у побережья Крыма

Благодаря FPV-дронам ГУР подавило огневые средства РФ на газодобывающей платформе Петр Годованец в Черном Море (Фото: Скриншот из видео Главное управление разведки МО/Telegram)

В Главном управлении разведки показали архивные кадры, как впервые применили FPV-дроны в открытом море у побережья Крыма.

Соответствующее видео ГУР опубликовало во вторник, 29 июля.

Операция состоялась еще 11 сентября 2024 года. Тогда бойцы подразделения Raven Group в составе Спецподразделения Тимура ГУР впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.

Реклама

Благодаря этому украинские разведчики смогли подавить огневые средства россиян на газодобывающей платформе Петр Годованец в Черном Море.

В ГУР подчеркнули, что оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.