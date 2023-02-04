«Русский мир во всей красе». Появилось видео из Северодонецка: город превратился в пепелище 4 февраля, 11:21 Оккупанты превратили Северодонецк в пепелище (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал, как сейчас выглядит город Северодонецк, который российские оккупационные войска превратили в пепелище.

У себя в Telegram Гайдай опубликовал видео, на котором виден Ледовый дворец в Северодонецке.

«Россияне умышленно забросали Ледовый снарядами. И не только его — уничтожено много культовых сооружений, которые были легендами Северодонецка. Выжженный город едва жив, орки издеваются над местным населением, не обеспечивая нормальных условий для жизни. Без света, газа, воды, мобильной связи, медицины, образования… но с пунктами обогрева, наигранными ремонтами, затопленными многоэтажками и сладкой пропагандой. „Русский мир“ во всей красе», — написал глава ОВА.

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Войска РФ захватили Северодонецк в конце июня, в результате действий российских оккупантов город разрушен на 90%. Зимой там нет отопления и почти нет электричества.