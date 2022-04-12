«Приходит в себя после страшных дней». Появилось новое видео из освобожденного поселка Макаров

12 апреля, 12:06
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Во время оккупации жители Макарова оказались в блокаде (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Во время оккупации жители Макарова оказались в блокаде (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

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Опубликовано видео из освобожденного поселка Макаров в Киевской области, снятое с высоты птичьего полета.

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Ролик опубликовал у себя в Telegram глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

Он отметил, что в близлежащих деревнях почти не осталось уцелевших домов.

Видео дня

«Во время оккупации люди оказались в блокаде. Они были вынуждены жить в подвалах без воды и еды. Сегодня поселок понемногу приходит в себя после страшных дней „русского мира“. Там производится разминирование, также восстанавливают водоснабжение и электричество», — добавил Кулеба.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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