«Приходит в себя после страшных дней». Появилось новое видео из освобожденного поселка Макаров
Во время оккупации жители Макарова оказались в блокаде (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)
Опубликовано видео из освобожденного поселка Макаров в Киевской области, снятое с высоты птичьего полета.
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Ролик опубликовал у себя в Telegram глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.
Он отметил, что в близлежащих деревнях почти не осталось уцелевших домов.
«Во время оккупации люди оказались в блокаде. Они были вынуждены жить в подвалах без воды и еды. Сегодня поселок понемногу приходит в себя после страшных дней „русского мира“. Там производится разминирование, также восстанавливают водоснабжение и электричество», — добавил Кулеба.
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