Как выглядят Новая Каховка и Херсон после ударов по позициям оккупантов — видео 29 августа, 12:13 В Херсоне и Новой Каховке были уничтожены базы оккупантов (Фото:most.ks.ua)

В Сети появились видео из захваченный Новой Каховки и Херсона после ударов по позициям российских оккупантов.

Ролики опубликованы в местных Telegram-каналах.

В Новой Каховке пострадал местный рынок. Часть построек разбита, у некоторых взрывной волной выбило окна, а на улице лежит большое количество обломков.

Видео дня

В Херсоне российская ПВО сбила одну из ракет ВСУ, нацеленных на воинскую часть оккупантов, из-за чего ее обломки повредили дом. Информация о пострадавших уточняется.

28 августа в оккупированной Новой Каховке была уничтожена база оккупантов на заводе Сокол.

29 августа в Херсоне под удар попала военная база оккупантов и вражеские склады.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.