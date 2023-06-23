Воздушные силы подтвердили удар по базе Росгвардии в Геническе
Командующий Воздушными силами опубликовал последствия удара по российским оккупантам (Фото:Скриншот видео Николай Олещук/Telegram)
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что во временно оккупированном Геническе была уничтожена база Росгвардии.
В Telegram он также опубликовал видео последствий удара по российским оккупантам.
«База Росгвардии в Геническе… Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать», — говорится в подписи к видео.
Олещук предупредил, что оккупантам не будет покоя на украинской земле.
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Ранее пропагандистские каналы сообщали о взрывах и прилетах во временно оккупированных Геническе и Скадовске Херсонской области. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщает, якобы ВСУ выпустили четыре ракеты Storm Shadow.
РосСМИ писали, что в Геническе был прилет по росгвардейцам, в результате чего есть 200-е и 300-е, на место выехали медицинские службы.