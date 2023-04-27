«Пишите завещания». Хакеры взломали российско-иранскую конференцию и пообщались с ее участниками — видео

27 апреля, 23:01
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В ходе российско-иранской конференции в трансляцию подключился украинский пранкер (Фото:Скриншот видео Евгений Вольнов)

В ходе российско-иранской конференции в трансляцию подключился украинский пранкер (Фото:Скриншот видео Евгений Вольнов)

Хакеры вместе с украинским пранкером Евгением Вольновым взломали трансляцию экспертной конференции «Российско-иранское сотрудничество в меняющемся мире». Вольнов обратился к участникам и рассказал, что их ждет за агрессию против Украины.

Видео Вольнов опубликовал на своем Youtube-канале.

Конференция, организованная при поддержке Росатома, проходила 25 апреля. В ней принимали участие депутат Госдумы Константин Засулин, посол Ирана в России Казем Джалалы, сотрудники аппарата правительства РФ и эксперты.

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В ходе конференции в трансляцию подключился Евгений Вольнов, который заявил, что хочет «поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны — именно за возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии».

«Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть», — сказал он.

Вольнов также пообещал, что Иран «ответит» за поставки дронов России и что каждый участник конференции «больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну».

https://www.youtube.com/embed/JpfYRY2EE9A
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Хакеры Российская агрессия

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