ГУР показало кадры удара по «отделу паспортизации» оккупантов в Энергодаре — видео 12 сентября, 17:14 Удар был нанесен по помещению, оборудованному под «отдел паспортизации» по адресу улица Строителей, 22 (Фото:Скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Военная разведка вместе с украинским подпольем нанесли удар по «отделу паспортизации» российских оккупантов во временно захваченном Энергодаре.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

«Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) местное Движение Сопротивления и спецназовцы ГУР МО помогли оккупантам отметить „день подразделений по миграции системы МВС РФ“. „Подарок“ был доставлен прямо во время праздничного застолья», — говорится в сообщении ГУР.

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Разведка уточнила, что удар был нанесен по помещению, оборудованному под «отдел паспортизации» по адресу улица Строителей, 22. В результате удара в помещении возник пожар, а к зданию прибыли несколько экипажей скорой помощи.

По данным ГУР, практически одновременно был поражен радиокоммуникационный пункт связи оккупантов, который находился на техническом этаже 14-этажного здания.

«Также „подарок“ получили офицеры оккупационной армии, которые разместились в двух „отжатых“ коттеджах на окраине города», — добавила украинская разведка.

ГУР сообщает, что количество раненых и погибших оккупантов уточняется. Мирное население не пострадало.

Накануне мэр Мелитополя сообщал, что в Энергодаре, произошел взрыв в российском «паспортом столе».