Мощный взрыв. Военные показали видео эффектного уничтожения вражеского танка выстрелом из NLAW
Украинские военные эффектно уничтожили российский танк (Фото:Кадр видео 128 отдельная горно-штурмовая бригада)
Украинские военные показали видео уничтожения танка Т-72 российских оккупантов выстрелом из NLAW.
Война России против Украины — главные события 26 апреля
Ролик обнародован на странице 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.
«Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель, экипаж погиб мгновенно», — говорится в подписи к видео.
Видео из дрона фиксирует, как подбитый танк горит изнутри, дым идет даже через ствол пушки. А через несколько секунд сдетонировал боекомплект — танк взорвался, его башню оторвало и отбросило на несколько метров.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.