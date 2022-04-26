Мощный взрыв. Военные показали видео эффектного уничтожения вражеского танка выстрелом из NLAW

26 апреля, 15:02
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Украинские военные эффектно уничтожили российский танк (Фото:Кадр видео 128 отдельная горно-штурмовая бригада)

Украинские военные эффектно уничтожили российский танк (Фото:Кадр видео 128 отдельная горно-штурмовая бригада)

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Украинские военные показали видео уничтожения танка Т-72 российских оккупантов выстрелом из NLAW.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Ролик обнародован на странице 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Facebook.

«Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель, экипаж погиб мгновенно», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Видео из дрона фиксирует, как подбитый танк горит изнутри, дым идет даже через ствол пушки. А через несколько секунд сдетонировал боекомплект — танк взорвался, его башню оторвало и отбросило на несколько метров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Танки NLAW Война России против Украины

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