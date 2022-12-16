Боец теробороны сбил российскую ракету из пулемета под Киевом

16 декабря, 16:31
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Ракета упала посреди поля возле украинских позиций. (Фото:Скриншот видео Оbozrevatel)

Ракета упала посреди поля возле украинских позиций. (Фото:Скриншот видео Оbozrevatel)

Под Киевом во время массированного ракетного удара России по Украине боец теробороны сбил ракету из пулемета.

Об этом говорится в сюжете Оbozrevatel.

Один из сослуживцев украинского защитника рассказывает, что от ракеты летели зеленые искры, когда удавалось по ней попасть. Ракета упала посреди поля возле украинских позиций, сообщает СМИ.

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«Почти невозможно, но это было сделано», — говорят бойцы ВСУ.

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В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.

Киевские власти сообщали, что страна-террорист Россия выпустила по Киеву более 40 ракет, из которых 37 были сбиты.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Войска РФ ПВО ракетный обстрел

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