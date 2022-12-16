Боец теробороны сбил российскую ракету из пулемета под Киевом
Ракета упала посреди поля возле украинских позиций. (Фото:Скриншот видео Оbozrevatel)
Под Киевом во время массированного ракетного удара России по Украине боец теробороны сбил ракету из пулемета.
Об этом говорится в сюжете Оbozrevatel.
Один из сослуживцев украинского защитника рассказывает, что от ракеты летели зеленые искры, когда удавалось по ней попасть.
«Почти невозможно, но это было сделано», — говорят бойцы ВСУ.
В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.
Киевские власти сообщали, что страна-террорист Россия выпустила по Киеву более 40 ракет, из которых 37 были сбиты.