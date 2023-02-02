Артиллеристы ВСУ уничтожили российский ЗРК за $25 млн — видео

2 февраля, 18:23
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ЗРК Тор-М2ДТ (Фото:406 оабр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова КМП ВМС ЗС України/Facebook)

ЗРК Тор-М2ДТ (Фото:406 оабр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова КМП ВМС ЗС України/Facebook)

Украинские артиллеристы уничтожили гордость российского оборонпрома, арктический ЗРК Тор-М2ДТ, стоимость которого оценивают в $25 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова Военно-Морских Сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что эти комплексы есть на вооружении только 80-ой мотострелковой бригады береговых войск северного флота ВМФ РФ. Они появились на территории Украины только в декабре прошлого года.

Видео дня

Видео ликвидации российского ЗРК опубликовал в Telegram блоггер Сергей Стерненко.

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«Зенитно-ракетный комплекс стоимостью более 25 миллионов долларов на который возлагалась задача не только прикрытия своих войск, но также защита стратегически важных объектов рашистов, артиллеристы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины успешно отправили вслед за российским военным кораблем», — пишет пресс-служба бригады.

Всего на вооружении РФ 12 таких комплексов, работающих в температурном диапазоне до минус 50 градусов.

Каждый такой ЗРК имеет две машины: первая — машина для размещения экипажа и управления огнем, вторая — машина с РЛС, двумя пусковыми модулями на четыре зенитные ракеты типов 9М331 или 9М332.

https://www.youtube.com/embed/q1XeU5UK4oM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборонпром Артиллерия ЗРК

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