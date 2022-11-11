Наши дома. Состоялся новый обмен пленными, удалось освободить 45 воинов ВСУ
11 ноября удалось освободить 45 воинов ВСУ (Фото:twitter.com/AndriyYermak)
В пятницу, 11 ноября, состоялся новый обмен пленными, удалось освободить 45 воинов ВСУ.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter.
«Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ. Также удалось вернуть два тела погибших защитников», — написал он.
Ермак поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
«Работаем. Наши будут дома», — написал он.
Во вторник, 8 ноября, состоялась передача Украине тел военнослужащих, погибших защищая свою страну от российских захватчиков.