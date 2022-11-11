Наши дома. Состоялся новый обмен пленными, удалось освободить 45 воинов ВСУ

11 ноября, 14:30
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11 ноября удалось освободить 45 воинов ВСУ (Фото:twitter.com/AndriyYermak)

11 ноября удалось освободить 45 воинов ВСУ (Фото:twitter.com/AndriyYermak)

В пятницу, 11 ноября, состоялся новый обмен пленными, удалось освободить 45 воинов ВСУ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter.

«Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ. Также удалось вернуть два тела погибших защитников», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1591045090663092226
https://twitter.com/AndriyYermak/status/1591045553655148544

Ермак поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Работаем. Наши будут дома», — написал он.

Во вторник, 8 ноября, состоялась передача Украине тел военнослужащих, погибших защищая свою страну от российских захватчиков.

https://www.youtube.com/watch?v=mPdZzyFe9v0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обмен пленными Андрей Ермак Война России против Украины

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