Среди освобожденных — защитники Мариуполя и заключенные Еленовки. Состоялся новый обмен пленными, домой вернулись 60 украинских военных

6 декабря, 13:51
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Украина вернула из плена 60 защитников (Фото:Андрей Ермак via Telegram)

Украина вернула из плена 60 защитников (Фото:Андрей Ермак via Telegram)

Во вторник, 6 декабря, состоялся новый обмен пленными, удалось вернуть домой 60 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

«В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГПСУ — 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов», — написал он.

Видео дня

Ермак также отметил, что среди освобожденных — 34 защитника Мариуполя и Азовстали.

https://www.youtube.com/embed/CGMkdYc3n0I

«Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке», — добавил он.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Обмен пленными Андрей Ермак

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