Состоялся новый обмен пленными, домой вернули десять украинских военных 26 октября, 15:24 26 октября состоялся новый обмен пленными (Фото:t.me/ermaka2022)

В среду, 26 октября состоялся новый обмен пленными, удалось вернуть домой десять украинских военнослужащих, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Наши дома. Провели очередной обмен пленными», — говорится в сообщении Ермака в Telegram.

По его словам, среди них есть один офицер и девять рядовых и сержантов.

Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами.

Видео дня

Во вторник, 25 октября, состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела 25 павших защитников.