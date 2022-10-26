Состоялся новый обмен пленными, домой вернули десять украинских военных

26 октября, 15:24
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26 октября состоялся новый обмен пленными (Фото:t.me/ermaka2022)

26 октября состоялся новый обмен пленными (Фото:t.me/ermaka2022)

В среду, 26 октября состоялся новый обмен пленными, удалось вернуть домой десять украинских военнослужащих, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Наши дома. Провели очередной обмен пленными», — говорится в сообщении Ермака в Telegram.

По его словам, среди них есть один офицер и девять рядовых и сержантов.

Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами.

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Во вторник, 25 октября, состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела 25 павших защитников.

https://www.youtube.com/watch?v=RD0GhF7-NWc&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обмен Андрей Ермак Война России против Украины

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