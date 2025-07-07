«Происходит одиночная детонация». На Николаевщине вспыхнул пожар на складе боеприпасов

7 июля, 13:25
Пожар в Николаевской области, 30 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Николаевской области)

В понедельник, 7 июля, около 10:00, в одной из громад Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

Отмечается, что причина пожара устанавливается, но, по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами.

«Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы», — предположили в Силах обороны Юга.

Также сообщается, что «происходит одиночная детонация».

На месте работают подразделения ГСЧС Украины, очаг возгорания локализован.

«Склад расположен вне населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте», — подчеркнули в Силах обороны Юга.

Также сообщается, что военным командованием создана комиссия для проведения расследования, определение вины должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к пожару.

30 июня в ГСЧС Украины сообщали, что по состоянию на вечер в Николаевской области зафиксировано более 50 пожаров, общая площадь которых составляет более 400 га.

