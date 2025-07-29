В оккупированном Донецке раздаются взрывы: росСМИ сообщают о массированной атаке БПЛА, часть города осталась без света

29 июля, 01:33
Взрыв в оккупированном Донецке в ночь на 29 июля (Фото: Кадр из видео/Supernova+/Telegram)

В ночь на вторник, 29 июля, оккупированный Донецк атаковали беспилотники. Местные жители сообщают о работе ПВО. Часть города осталась без электроснабжения.

По данным российского Telegram-канала Shot, взрывы в городе начались около 23:00. В Куйбышевском районе в результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, сообщается, что один из дронов якобы попал в многоквартирный жилой дом в Киевском районе.

По предварительной информации, в результате атаки была повреждена одна из электроподстанций, в некоторых районах Донецка и Макеевки исчезло электроснабжение.

Telegram-канал Astra пишет, что беспилотники якобы атаковали отель Донбасс Палас.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Донецк Беспилотники Война России против Украины

