Взрыв в Днепре: пострадали шесть человек, среди них ребенок 3 июня, 21:54 Последствия взрыва в Подгородненской громаде Днепровского района (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района Днепропетровской области. Пострадали шесть человек, среди которых 6-летний мальчик. Под завалами находятся люди. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, в результате удара поврежден двухэтажный жилой дом, под завалами которого есть люди.

Лысак добавил, что произошли два пожара, сейчас пожарные их ликвидируют. На месте работают все службы.

Видео дня

В субботу, 3 июня, около 21:00 прогремел взрыв. После этого в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. В местных Telegram-каналах сообщали о выбитых стеклах в домах и публиковали фото дыма.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с последствиями удара по Днепру. Как сообщил глава государства, в результате российской атаки Днепра есть попадание между двумя двухэтажными жилыми домами.



«В который раз Россия доказывает, что является страной — спонсором терроризма. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность», — написал он.

Информация о жертвах уточняется.