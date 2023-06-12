Бронированный викинг. Германия впервые предоставила Украине шведские вездеходы Bandvagn: в чем уникальность этих машин 12 июня, 15:10 Сюжет NV Премиум Самая новая из версии вездехода Bandvagn 206 — BvS10 (Фото:baesystems.com)

7 июня стало известно, что Германия передала новый пакет военной помощи для нужд Сил обороны Украины. Среди «новинок» в нем — восемь вездеходов Bandvagn BV206, которые теперь будут помогать ВСУ.

NV рассказывает, чем известны и полезны вездеходы Bandvagn, которые производят в Швеции.

Вездеход Bandvagn 206 — это гусеничный бронированный вездеход повышенной проходимости, разработанный компанией Hägglunds для сухопутных войск Швеции. Первые серийные экземпляры таких машин были приняты на вооружение шведской армии в 1980 году.

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Вездеход изначально предназначался для перевозки войск и вооружений через снег и болота на севере Швеции. Он также является амфибией и способен развить скорость в воде до 4,7 км в час. Эта техника может работать в самых сложных условиях при температуре от -46С до +49С.