Бронированный викинг. Германия впервые предоставила Украине шведские вездеходы Bandvagn: в чем уникальность этих машин

12 июня, 15:10
Сюжет
NV Премиум
Поделиться:
Самая новая из версии вездехода Bandvagn 206 — BvS10 (Фото:baesystems.com)

Самая новая из версии вездехода Bandvagn 206 — BvS10 (Фото:baesystems.com)

7 июня стало известно, что Германия передала новый пакет военной помощи для нужд Сил обороны Украины. Среди «новинок» в нем — восемь вездеходов Bandvagn BV206, которые теперь будут помогать ВСУ.

NV рассказывает, чем известны и полезны вездеходы Bandvagn, которые производят в Швеции.

Вездеход Bandvagn 206 — это гусеничный бронированный вездеход повышенной проходимости, разработанный компанией Hägglunds для сухопутных войск Швеции. Первые серийные экземпляры таких машин были приняты на вооружение шведской армии в 1980 году.

Видео дня

Вездеход изначально предназначался для перевозки войск и вооружений через снег и болота на севере Швеции. Он также является амфибией и способен развить скорость в воде до 4,7 км в час. Эта техника может работать в самых сложных условиях при температуре от -46С до +49С.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Инфографика Бронетехника Поставки оружия Инфографика NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X