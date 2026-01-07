Итальянец Рокко, которого остановили на границе из-за пророссийских взглядов, ехал в Украину на собственную свадьбу

Украинка Дарья Мельниченко, которая в ночь на 6 января возвращалась автобусом в Украину из Италии , рассказала журналистам, что пророссийский итальянец Рокко ехал на собственную свадьбу.

В интервью 24 каналу она рассказала, что обратила внимание на то, что итальянец был в вышиванке.

«Перед тем я сделала ему комплимент, потому что я увидела, что он в вышиванке, я слышала что он итальянец, потому что он говорил на итальянском. Он сказал, что вышиванку подарила ему жена. Они ехали в Украину, чтобы жениться», — рассказала она.\

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Во время первой остановки итальянец подошел к девушке, чтобы поделиться своими пророссийскими взглядами, открыто заявлял о поддержке российского диктатора Владимира Путина, критикуя при этом президента Украины Владимира Зеленского.

Рокко заявил, что Зеленский является «наркоманом», а украинцы — «кретины». Итальянец также назвал себя настоящим фашистом и во время разговора восклицал Хайль Гитлер. Дарья сделала замечание итальянцу о том, что ему не стоит ехать с такой позицией в Украину. Рокко ответил, что в Италии нет диктатуры и он может свободно выражать свои мысли.

После этого итальянец Рокко продолжал конфликтовать с другими пассажирами автобуса. Поэтому Дарья решила пожаловаться водителям на итальянца и заявила о намерениях рассказать о пророссийских взглядах пограничникам Украины. По словам Дарьи, другие пассажиры и водители ее в этом поддержали.

6 января спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что по результатам проверки иностранцу отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.