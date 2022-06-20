Начнутся активные боевые действия. В Лисичанск скоро ограничат въезд — глава военной администрации

20 июня, 15:58
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Житель идет по улице Лисичанска (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Житель идет по улице Лисичанска (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Лисичанск скоро ограничат въезд, об этом заявил глава военной администрации Валерий Шибико.

«У нас сейчас ситуация, когда начнутся активные боевые действия. И перемещение местных подвергает их очень серьезной опасности. Поэтому мы будем делать все, чтобы этого не произошло», — сказал он в интервью Громадському радіо.

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По его словам, сейчас готовят соответствующее распоряжение.

«Будет запрет на въезд определенных групп гражданских. Будет ограничен въезд всех волонтеров. Будут заезжать только те волонтеры, с которыми мы постоянно работаем, в которых мы уверены", - сказал он.

Чиновник заявил, что все остальные нам "будут помогать условно в Днепре".

"Будут передавать груз, а мы будем перевозить дальше», - сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=Xc8NS4rTGgI

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

18 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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