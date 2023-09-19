Въезд в Евросоюз: что ужесточили в правилах для украинцев в 2024 году 19 сентября, 13:06 Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Евросоюз с 2024 года ужесточает правила въезда для украинцев. В частности, для пересечения границы придется получать специальное разрешение и платить за него сбор в размере 7 евро.

Об этом сообщили на сайте ЕС.

Анкета и разрешение ETIAS: сроки оформления и срок действия

Со следующего года для въезда в ЕС надо будет получить разрешение ETIAS. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

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Заявка на получение специального разрешения ETIAS обычно будет обрабатываться в течение нескольких минут. В то же время, возможно, что обработка заявки займет до четырех дней.

Этот период также может быть продлен на срок до 14 дней, если лицо попросят предоставить дополнительную информацию или документацию. Если вас пригласят на собеседование, оформление разрешения займет до 30 дней.

Анкету ETIAS на въезд нужно будет заполнить на официальном сайте. Срок ее действия составляет три года.

Когда подавать заявку и кто освобожден от оплаты сбора

Заявку на получение разрешения на въезд ETIAS можно подать до того, как вы приобретете билет или забронируете жилье. Паспортные данные должны совпадать с данными, указанными в вашем разрешении ETIAS.

Сбор могут не платить:

— несовершеннолетние лица младше 18 лет;

— люди, достигшие 70-летия;

— лица, чьи зарегистрированный партнер, ребенок или родители являются гражданами страны ЕС.

Напомним, украинцы, которые находятся за рубежом, могут возобновить получение пенсионных выплат, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявив документ, удостоверяющий личность.