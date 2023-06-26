Ветеринарные клиники в Польше помогают украинским животным: как и где получить бесплатную процедуру 26 июня, 15:15 Ветеринарные клиники в Польше помогают украинским животным на международном уровне: как получить бесплатную процедуру (Фото:IgorVetushko/depositphotos)

Избегая войны, многие украинцы не оставляют своих домашних любимцев на произвол судьбы. Это приводит к тому, что животные оказываются в других странах и нуждаются в надлежащем уходе и поддержке, так же как и их хозяева.

С этой целью ukrainianinpoland.pl предлагает перечень ветеринарных клиник в Польше, которые выразили готовность оказывать бесплатную помощь или при условии оплаты стоимости лекарств украинским животным.

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Ветеринарные клиники в Варшаве для украинцев

Ветеринарная клиника Przy Królikarni, ул. Пулавская, 138А ( ul. Puławska 138A). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 15:00 и в воскресенье с 10:00 до 13:00. Помощь предоставляется бесплатно. Если Вы не разговариваете на польском или английском, персонал советует приходить с кем-то, кто владеет языками и поможет в консультации с врачом. Вы также можете подробно описать проблему письменно. Ветеринарная консультация Przy Forcie, ул. Защитники Тобрука 27 ( ul. Obrońców Tobruku 27), со своими проблемами можете обращаться на русском или украинском языках по адресу info@przyforcie.pl. Дерматологическая клиника для кошек и собак Dermawet, ул. Одинца 37, корп. ½ ( ul. Odyńca 37 lok. ½). Бесплатная медико-ветеринарная помощь. Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Записаться на прием лучше всего по телефону 22 854 02 61. Ветеринарная клиника Vet4Pet, ул. Гренадера 9/1 ( ul. Grenadierów 9/1). Открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 23:00, в выходные с 9:00 до 21:00. Бесплатное чипирование, дегельминтизация, вакцинация и профилактика. Записаться можно по телефонам: 224005566 или 600077788. Ветеринарная клиника Ogonek, ул. Креповецкого 10/U-14 ( ul. Krepowieckiego 10/U-14). Лечение мелких млекопитающих, грызунов и кроликов. Открыта с понедельника по пятницу с 8.00 до 22.00 и в выходные дни с 8.00 до 15.00. Медицинские осмотры, дегельминтизация и профилактика проводятся на месте. Для записи на прием необходимо позвонить по телефону 22 664 66 88. Ветеринарная клиника Sfinx Przychodnia, ул. Слодка 17 ( ul. Słodka 17). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00. Бесплатные консультации, анализы, прививки и базовый уход. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 603 901 901.

Ветеринарные клиники в Мазовецком воеводстве для украинцев

Вы также можете получить помощь, если вы проживаете в Мазовецком воеводстве, но за пределами Варшавы. Для этого нужно позвонить по номеру телефона: +48 459 560 808. По данному номеру вы можете получить информацию о следующем:

условий содержания домашних животных в Польше,

перевозки домашних животных в страны Европы и за их пределы,

возвращение с домашними животными в Украину.

Если вам нужна ветеринарная помощь или еда для вашего любимца, вы также можете позвонить по телефону.

Телефонная линия работает с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00. Эту программу реализует Фундация Международное движение защиты животных Viva! при поддержке Управления Воеводства Мазовецкого.

Ветеринарные клиники в Катовице для украинцев

Круглосуточный ветеринарный центр Tauzen Wet-Całodobowe, ул. Хожовская, 214 ( ul. Chorzowska 214). Для записи на прием лучше позвонить заранее по телефону 327450575. Ветеринарный пункт на железнодорожном вокзале в Катовице — расположен в палатке на площади Шевчика ( pl. Szewczyka). Катовицкий центр « Ветеринары Силезии « (Weterynarii w Silesii), ул. Хожевская, 107 ( ul. Chorzowska 107). Клиника открыта 24 часа в сутки. Предлагает помощь всем животным, прибывшим из Украины. Отели для кошек Milord, ул. Дембова 19 ( ul. Debowa 19). Предлагает бесплатный уход и размещение, если Вам нужно оставить кошку на некоторое время под присмотром в безопасном месте.

Ветеринарные клиники в Кракове для украинцев

Ветеринарная клиника « Университетская » (Uniwersytecka) при сельскохозяйственном университете, ул. Цыганская 12/7 ( Cygańska 12/7), открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Все услуги бесплатные, необходимо оплатить только стоимость лекарств и вакцин. Для получения дополнительной информации звоните по телефонам: 12 422 23 27 и 609 190 490. Ветеринарная клиника EDINA HYRAX, ул. Бунша 14/U3 ( ul. Bunscha 14/U3). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, а в субботу с 9:00 до 15:00. Предлагает бесплатную экстренную помощь, а также чипирование и вакцинацию домашних животных. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 608 383 672. Ветеринарная клиника Lessie Gabinet, ул. Мотыля 4 ( ul. Motyla 4). Операционная открыта с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 14:00. Чипирование, прививки и дополнительные услуги предоставляются бесплатно. Обращайтесь по телефонам 126585380 или 601281119. Ветеринарная клиника PRASKA, ул. Пражская 28 ( ul. Praska 28). Открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и в субботу с 9:00 до 15:00. Бесплатная экстренная помощь и профилактический осмотр животных. Телефон для записи: 12 354 92 96.

Ветеринарные клиники во Вроцлаве для украинцев

Ветеринарная клиника SKVet, ул. Стабловицкая 109б ( ul. Stabłowicka 109b). Клиника открыта 24 часа в сутки. Предлагает помощь собакам и кошкам, а также диким и экзотическим животным. Контактный номер телефона: 791998999, электронная почта klinika@skvet.pl. Ветеринарная клиника « Апорт » (Aport), ул. Воинка 3е ( ul. Wojaczka 3e). Открыта по понедельникам и средам с 10:00 до 20:00, во вторник, четверг и пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 14:00. Предлагает бесплатное лечение животных из Украины. Телефон для связи: 722191348. Ветеринарная клиника VIVA, ул. Страхоцинская 143 ( ul. Strachocinska 143). Предлагает бесплатное лечение животных из Украины. Работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, по субботам с 9.00 до 14.00. Контактный номер телефона: 713466847.

Ветеринарные клиники в Познани для украинцев

Ветеринарная клиника Neo Vet Poznań, ул. Глоговская 164/166 ( ul. Głogowska 164/166). Бесплатные базовые профилактические осмотры, а также чипирование, вакцинация и дегельминтизация. Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 17:00. Телефон для связи: 618659034. Ветеринарный кабинет Bahati, д. Скужево, ул. Познаньская 131, ( ul. Poznańska 131, Skórzewo). Центр открыт с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.45 и в субботу с 9.00 до 14.45. В центре проводятся бесплатные осмотры животных, а также чипирование и вакцинация. Ветеринарный центр Гарфилд ( Garfild), ул. Домбровского 130с ( ul. Dąbrowskiego 130c). Открыто с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. Телефон для связи: 784355358. Ветеринарный кабинет WolVet, д. Казимеш, ул. Лесная 36 ( Kaźmierz, ul. Leśna 36). Открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 12:00. Неотложная помощь, лечение и профилактика. Номер телефона: 604078665. Ветеринарная клиника Петра Домбровского ( Piotr Dąbrowski), ул. Югославская, 13 ( ul. Jugosławiańska 13.). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00, в субботу с 9.00 до 17.00, в воскресенье с 9.00 до 15.00. Контактный телефон: 618434583. Предлагает бесплатную профилактику для животных из Украины ( вакцинация, лекарства и лечение).

Ветеринарные клиники в Лодзи для украинцев

Ветеринарная клиника Жанны Кубус ( Joanna Kubus), ул. Лимановского 132 ( ul. Limanowskiego 132). Работает по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 17.00, во вторники и четверги с 12.00 до 20.00. Контактный телефон: 501713761. Ветеринарная клиника Магдалены Рогальской ( Pupil Agnieszka Dereczeniuk, Magdalena Rogalska), ул. Бедронкова 17 ( ul. Biedronkowa 17). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 в субботу с 10:00 до 13:00. Бесплатные прививки, чипирование и медицинская профилактика. Номер для связи: 422440002. Клиника для животных Czworonoga Crew, ул. Поморская 96 ( ul. Pomorska 96). Открыта с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 13:00. Бесплатная помощь и диагностика. Контактный телефон: 729977523.

Ветеринарные клиники в Подкарпатском воеводстве для украинцев

Ветеринарная клиника Loftwet, г. Мелец, ул. Зачиш 15А ( Mielec, ul. Zacisze 15A). Открыта с понедельника по пятницу 9:00−18:00 , в субботу 9:00−14:00 . Контактный телефон: 177805008. Ветеринарный кабинет BORSUK, г. Лежайск, ул. Опалинского 1 ( Leżajsk, ul. Opalińskiego 1). Работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 13:00. Контактный телефон: 791555999. Ветеринарный кабинет rzeKotka, Журавица ( пригород Пшемысля), ул. Яна Павла II 104 ( Żurawica ( okolice Przemyśla), ul. Jana Pawła II 104). Открыто с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 12:00. Бесплатная помощь для животных из Украины. Предварительная запись по номеру телефона: 796007290. Ветеринарная клиника Vetcore, г. Дембица, ул. Гура Мотычная 162С ( ul. Gora Motyczna 162C). Открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Бесплатная помощь всем животным из Украины. Контактный номер телефона: 512898872. Ветеринарная клиника Zalesie, г. Жешув, ул. Лукашевича 2А ( ul. Lukasiewicza 2A). Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 14.00. Бесплатная помощь для животных из Украины. Сотрудники общаются на украинском языке. Телефон для связи: 178585855. Ветеринарная клиника Alfavet, г. Жешув, ул. Котули 92 ( ul. Kotuli 92). Клиника работает круглосуточно. Бесплатная помощь животным, прибывшим из Украины. Телефон: 535 803 035. Круглосуточная ветеринарная клиника Alfavet, г. Ясло, ул. ул. Чацкого 5 ( ul. Czackiego 5). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 в субботу с 9:00 до 12:00. Бесплатная ветеринарная помощь, вакцинация и лабораторные исследования. Номер телефона: 134485536.