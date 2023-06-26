Ветеринарные клиники в Польше помогают украинским животным: как и где получить бесплатную процедуру

26 июня, 15:15
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Ветеринарные клиники в Польше помогают украинским животным на международном уровне: как получить бесплатную процедуру (Фото:IgorVetushko/depositphotos)

Ветеринарные клиники в Польше помогают украинским животным на международном уровне: как получить бесплатную процедуру (Фото:IgorVetushko/depositphotos)

Избегая войны, многие украинцы не оставляют своих домашних любимцев на произвол судьбы. Это приводит к тому, что животные оказываются в других странах и нуждаются в надлежащем уходе и поддержке, так же как и их хозяева.

С этой целью ukrainianinpoland.pl предлагает перечень ветеринарных клиник в Польше, которые выразили готовность оказывать бесплатную помощь или при условии оплаты стоимости лекарств украинским животным.

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Ветеринарные клиники в Варшаве для украинцев

  1. Ветеринарная клиника Przy Królikarni, ул. Пулавская, 138А (ul. Puławska 138A). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 15:00 и в воскресенье с 10:00 до 13:00. Помощь предоставляется бесплатно. Если Вы не разговариваете на польском или английском, персонал советует приходить с кем-то, кто владеет языками и поможет в консультации с врачом. Вы также можете подробно описать проблему письменно.
  2. Ветеринарная консультация Przy Forcie, ул. Защитники Тобрука 27 (ul. Obrońców Tobruku 27), со своими проблемами можете обращаться на русском или украинском языках по адресу info@przyforcie.pl.
  3. Дерматологическая клиника для кошек и собак Dermawet, ул. Одинца 37, корп. ½ (ul. Odyńca 37 lok. ½). Бесплатная медико-ветеринарная помощь. Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Записаться на прием лучше всего по телефону 22 854 02 61.
  4. Ветеринарная клиника Vet4Pet, ул. Гренадера 9/1 (ul. Grenadierów 9/1). Открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 23:00, в выходные с 9:00 до 21:00. Бесплатное чипирование, дегельминтизация, вакцинация и профилактика. Записаться можно по телефонам: 224005566 или 600077788.
  5. Ветеринарная клиника Ogonek, ул. Креповецкого 10/U-14 (ul. Krepowieckiego 10/U-14). Лечение мелких млекопитающих, грызунов и кроликов. Открыта с понедельника по пятницу с 8.00 до 22.00 и в выходные дни с 8.00 до 15.00. Медицинские осмотры, дегельминтизация и профилактика проводятся на месте. Для записи на прием необходимо позвонить по телефону 22 664 66 88.
  6. Ветеринарная клиника Sfinx Przychodnia, ул. Слодка 17 (ul. Słodka 17). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00. Бесплатные консультации, анализы, прививки и базовый уход. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 603 901 901.

Ветеринарные клиники в Мазовецком воеводстве для украинцев

Вы также можете получить помощь, если вы проживаете в Мазовецком воеводстве, но за пределами Варшавы. Для этого нужно позвонить по номеру телефона: +48 459 560 808. По данному номеру вы можете получить информацию о следующем:

  • условий содержания домашних животных в Польше,
  • перевозки домашних животных в страны Европы и за их пределы,
  • возвращение с домашними животными в Украину.

Если вам нужна ветеринарная помощь или еда для вашего любимца, вы также можете позвонить по телефону.

Телефонная линия работает с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00. Эту программу реализует Фундация Международное движение защиты животных Viva! при поддержке Управления Воеводства Мазовецкого.

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Ветеринарные клиники в Катовице для украинцев

  1. Круглосуточный ветеринарный центр Tauzen Wet-Całodobowe, ул. Хожовская, 214 (ul. Chorzowska 214). Для записи на прием лучше позвонить заранее по телефону 327450575.
  2. Ветеринарный пункт на железнодорожном вокзале в Катовице — расположен в палатке на площади Шевчика (pl. Szewczyka).
  3. Катовицкий центр «Ветеринары Силезии« (Weterynarii w Silesii), ул. Хожевская, 107 (ul. Chorzowska 107). Клиника открыта 24 часа в сутки. Предлагает помощь всем животным, прибывшим из Украины.
  4. Отели для кошек Milord, ул. Дембова 19 (ul. Debowa 19). Предлагает бесплатный уход и размещение, если Вам нужно оставить кошку на некоторое время под присмотром в безопасном месте.

Ветеринарные клиники в Кракове для украинцев

  1. Ветеринарная клиника «Университетская» (Uniwersytecka) при сельскохозяйственном университете, ул. Цыганская 12/7 (Cygańska 12/7), открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Все услуги бесплатные, необходимо оплатить только стоимость лекарств и вакцин. Для получения дополнительной информации звоните по телефонам: 12 422 23 27 и 609 190 490.
  2. Ветеринарная клиника EDINA HYRAX, ул. Бунша 14/U3 (ul. Bunscha 14/U3). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, а в субботу с 9:00 до 15:00. Предлагает бесплатную экстренную помощь, а также чипирование и вакцинацию домашних животных. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 608 383 672.
  3. Ветеринарная клиника Lessie Gabinet, ул. Мотыля 4 (ul. Motyla 4). Операционная открыта с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 14:00. Чипирование, прививки и дополнительные услуги предоставляются бесплатно. Обращайтесь по телефонам 126585380 или 601281119.
  4. Ветеринарная клиника PRASKA, ул. Пражская 28 (ul. Praska 28). Открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и в субботу с 9:00 до 15:00. Бесплатная экстренная помощь и профилактический осмотр животных. Телефон для записи: 12 354 92 96.

Ветеринарные клиники во Вроцлаве для украинцев

  1. Ветеринарная клиника SKVet, ул. Стабловицкая 109б (ul. Stabłowicka 109b). Клиника открыта 24 часа в сутки. Предлагает помощь собакам и кошкам, а также диким и экзотическим животным. Контактный номер телефона: 791998999, электронная почта klinika@skvet.pl.
  2. Ветеринарная клиника «Апорт» (Aport), ул. Воинка 3е (ul. Wojaczka 3e). Открыта по понедельникам и средам с 10:00 до 20:00, во вторник, четверг и пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 14:00. Предлагает бесплатное лечение животных из Украины. Телефон для связи: 722191348.
  3. Ветеринарная клиника VIVA, ул. Страхоцинская 143 (ul. Strachocinska 143). Предлагает бесплатное лечение животных из Украины. Работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, по субботам с 9.00 до 14.00. Контактный номер телефона: 713466847.

Ветеринарные клиники в Познани для украинцев

  1. Ветеринарная клиника Neo Vet Poznań, ул. Глоговская 164/166 (ul. Głogowska 164/166). Бесплатные базовые профилактические осмотры, а также чипирование, вакцинация и дегельминтизация. Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 17:00. Телефон для связи: 618659034.
  2. Ветеринарный кабинет Bahati, д. Скужево, ул. Познаньская 131, (ul. Poznańska 131, Skórzewo). Центр открыт с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.45 и в субботу с 9.00 до 14.45. В центре проводятся бесплатные осмотры животных, а также чипирование и вакцинация.
  3. Ветеринарный центр Гарфилд (Garfild), ул. Домбровского 130с (ul. Dąbrowskiego 130c). Открыто с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. Телефон для связи: 784355358.
  4. Ветеринарный кабинет WolVet, д. Казимеш, ул. Лесная 36 (Kaźmierz, ul. Leśna 36). Открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 12:00. Неотложная помощь, лечение и профилактика. Номер телефона: 604078665.
  5. Ветеринарная клиника Петра Домбровского (Piotr Dąbrowski), ул. Югославская, 13 (ul. Jugosławiańska 13.). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00, в субботу с 9.00 до 17.00, в воскресенье с 9.00 до 15.00. Контактный телефон: 618434583. Предлагает бесплатную профилактику для животных из Украины (вакцинация, лекарства и лечение).

Ветеринарные клиники в Лодзи для украинцев

  1. Ветеринарная клиника Жанны Кубус (Joanna Kubus), ул. Лимановского 132 (ul. Limanowskiego 132). Работает по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 17.00, во вторники и четверги с 12.00 до 20.00. Контактный телефон: 501713761.
  2. Ветеринарная клиника Магдалены Рогальской (Pupil Agnieszka Dereczeniuk, Magdalena Rogalska), ул. Бедронкова 17 (ul. Biedronkowa 17). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 в субботу с 10:00 до 13:00. Бесплатные прививки, чипирование и медицинская профилактика. Номер для связи: 422440002.
  3. Клиника для животных Czworonoga Crew, ул. Поморская 96 (ul. Pomorska 96). Открыта с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 13:00. Бесплатная помощь и диагностика. Контактный телефон: 729977523.

Ветеринарные клиники в Подкарпатском воеводстве для украинцев

  1. Ветеринарная клиника Loftwet, г. Мелец, ул. Зачиш 15А (Mielec, ul. Zacisze 15A). Открыта с понедельника по пятницу 9:00−18:00, в субботу 9:00−14:00. Контактный телефон: 177805008.
  2. Ветеринарный кабинет BORSUK, г. Лежайск, ул. Опалинского 1 (Leżajsk, ul. Opalińskiego 1). Работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 13:00. Контактный телефон: 791555999.
  3. Ветеринарный кабинет rzeKotka, Журавица (пригород Пшемысля), ул. Яна Павла II 104 (Żurawica (okolice Przemyśla), ul. Jana Pawła II 104). Открыто с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 12:00. Бесплатная помощь для животных из Украины. Предварительная запись по номеру телефона: 796007290.
  4. Ветеринарная клиника Vetcore, г. Дембица, ул. Гура Мотычная 162С (ul. Gora Motyczna 162C). Открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Бесплатная помощь всем животным из Украины. Контактный номер телефона: 512898872.
  5. Ветеринарная клиника Zalesie, г. Жешув, ул. Лукашевича 2А (ul. Lukasiewicza 2A). Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 14.00. Бесплатная помощь для животных из Украины. Сотрудники общаются на украинском языке. Телефон для связи: 178585855.
  6. Ветеринарная клиника Alfavet, г. Жешув, ул. Котули 92 (ul. Kotuli 92). Клиника работает круглосуточно. Бесплатная помощь животным, прибывшим из Украины. Телефон: 535 803 035.
  7. Круглосуточная ветеринарная клиника Alfavet, г. Ясло, ул. ул. Чацкого 5 (ul. Czackiego 5). Клиника открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 в субботу с 9:00 до 12:00. Бесплатная ветеринарная помощь, вакцинация и лабораторные исследования. Номер телефона: 134485536.
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Редактор: Алена Дука

Теги:   Польша Животные Клиника Ветеринар Украинцы за границей

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