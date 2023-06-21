Достойные условия для возвращения с войны. 27 июня в Киеве состоится форум, посвященный ветеранам: возможности для трудоустройства и образования

21 июня, 13:10
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Главный информационный партнер события — Radio NV, форум организует Министерство по делам ветеранов и Украинский ветеранский фонд (Фото:НВ)

Главный информационный партнер события — Radio NV, форум организует Министерство по делам ветеранов и Украинский ветеранский фонд (Фото:НВ)

27 июня в Киеве состоится форум «Повага. Досвід. Перспектива», посвященный украинским ветеранам. Он призван очертить возможности для реинтеграции, образования и трудоустройства ветеранов после возвращения с войны.

Событие состоится 27 июня в 13:00 в Медиацентре Украина-Укринформ (улица Богдана Хмельницкого 8/16). Форум «Повага. Досвід. Перспектива» объединит более 15 экспертов в различных сферах: от бизнеса до образовательных возможностей.

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Его цель — усиление диалога с ветеранским сообществом относительно возможностей для ветеранов и ветеранок на пути их реинтеграции, образования и трудоустройства. Главный информационный партнер события — Radio NV, форум организуют Министерство по делам ветеранов и Украинский ветеранский фонд.

Мероприятие состоится в формате вживую и онлайн. Зарегистрироваться можно по ССЫЛКЕ, регистрация обязательна. Ссылка на трансляцию будет разослана накануне форума.

«Успешные ветераны — ключ к успеху страны. Ветеранская среда может вырасти до 5 млн человек. Эти люди будут нуждаться не только в восстановлении и достойных условиях для возвращения, но и в уважении и благодарности от общества за свой вклад в борьбу и победу на всех уровнях», — отмечают организаторы события.

Мероприятие будет состоять из трех панелей по направлениям:

  1. Ветеранская политика: настоящее и перспективы
  2. Переквалификация и образование
  3. Трудоустройство

Спикеры первой панели «Ветеранская политика: настоящее и перспективы» (13:00—14:30):

  • Юлия Лапутина — министр по делам ветеранов
  • Наталья Калмыкова — исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Минветеранов
  • Тарас Чмут — директор благотворительного фонда «Повернись Живим», член Наблюдательного совета УВФ
  • Модератор: Алексей Тарасов — главный редактор Radio NV

Спикеры второй панели «Переквалификация и образование» (14:40—15:40):

  • Руслана Величко — первый заместитель исполнительного директора УВФ
  • Роман Шеремета — ректор American University Kyiv (AUK)
  • Роксолана Вороновская — руководитель UCU-online
  • Татьяна Жукова — ВМОО «Социальный вектор»
  • Святослав Николайчук — ОО «Подольское агентство развития»
  • Илья Шполянский — ветеран, Движение ветеранов Украины
  • Модератор: Маричка Падалко — телеведущая 1+1

Спикеры третьей панели «Трудоустройство» (16:00—17:30):

  • Андрей Ремизов — директор ГУ «Офис по развитию предпринимательства и экспорта»
  • Виктория Шинкаренко — ветеранка, ОО «Областной ветеранский союз участников АТО Ровенской области»
  • Татьяна Розумий — жена ветерана, владелица обувного магазина
  • Представитель Work.ua
  • Представитель Укрпочты
  • Модератор: Владислав Грезев — CEO Lobby X, координатор TEDxKyiv

Участников форума также ждет выступление специального гостя. Кроме того, своими историями поделятся жена ветерана Оксана Макарова, ветераны Денис Дудник, Владимир Скосогоренко и Тарас Якобчук.

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Интервью NV с Владимиром Скосогоренко о самых острых потребностях ветеранов ВСУ смотрите ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=JXJ0xiqdE_Y&ab_channel=RadioNV
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Форум Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ветераны Ветераны войны

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