Достойные условия для возвращения с войны. 27 июня в Киеве состоится форум, посвященный ветеранам: возможности для трудоустройства и образования 21 июня, 13:10 Главный информационный партнер события — Radio NV, форум организует Министерство по делам ветеранов и Украинский ветеранский фонд (Фото:НВ)

27 июня в Киеве состоится форум «Повага. Досвід. Перспектива», посвященный украинским ветеранам. Он призван очертить возможности для реинтеграции, образования и трудоустройства ветеранов после возвращения с войны.

Событие состоится 27 июня в 13:00 в Медиацентре Украина-Укринформ (улица Богдана Хмельницкого 8/16). Форум «Повага. Досвід. Перспектива» объединит более 15 экспертов в различных сферах: от бизнеса до образовательных возможностей.

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Его цель — усиление диалога с ветеранским сообществом относительно возможностей для ветеранов и ветеранок на пути их реинтеграции, образования и трудоустройства. Главный информационный партнер события — Radio NV, форум организуют Министерство по делам ветеранов и Украинский ветеранский фонд.

Мероприятие состоится в формате вживую и онлайн. Зарегистрироваться можно по ССЫЛКЕ, регистрация обязательна. Ссылка на трансляцию будет разослана накануне форума.

«Успешные ветераны — ключ к успеху страны. Ветеранская среда может вырасти до 5 млн человек. Эти люди будут нуждаться не только в восстановлении и достойных условиях для возвращения, но и в уважении и благодарности от общества за свой вклад в борьбу и победу на всех уровнях», — отмечают организаторы события.



Мероприятие будет состоять из трех панелей по направлениям:

Ветеранская политика: настоящее и перспективы Переквалификация и образование Трудоустройство



Спикеры первой панели «Ветеранская политика: настоящее и перспективы» ( 13:00—14:30 ):

Юлия Лапутина — министр по делам ветеранов

Наталья Калмыкова — исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Минветеранов



Тарас Чмут — директор благотворительного фонда « Повернись Живим», член Наблюдательного совета УВФ



Повернись Живим», член Наблюдательного совета УВФ Модератор: Алексей Тарасов — главный редактор Radio NV

Спикеры второй панели «Переквалификация и образование» ( 14:40—15:40 ):

Руслана Величко — первый заместитель исполнительного директора УВФ

Роман Шеремета — ректор American University Kyiv ( AUK)



AUK) Роксолана Вороновская — руководитель UCU-online



Татьяна Жукова — ВМОО « Социальный вектор»



Социальный вектор» Святослав Николайчук — ОО «Подольское агентство развития»



Илья Шполянский — ветеран, Движение ветеранов Украины



Модератор: Маричка Падалко — телеведущая 1+1

Спикеры третьей панели «Трудоустройство» ( 16:00—17:30 ):

Андрей Ремизов — директор ГУ «Офис по развитию предпринимательства и экспорта»

Виктория Шинкаренко — ветеранка, ОО «Областной ветеранский союз участников АТО Ровенской области»

Татьяна Розумий — жена ветерана, владелица обувного магазина

Представитель Work.ua

Представитель Укрпочты

Модератор: Владислав Грезев — CEO Lobby X, координатор TEDxKyiv

Участников форума также ждет выступление специального гостя. Кроме того, своими историями поделятся жена ветерана Оксана Макарова, ветераны Денис Дудник, Владимир Скосогоренко и Тарас Якобчук.

Интервью NV с Владимиром Скосогоренко о самых острых потребностях ветеранов ВСУ смотрите ниже: