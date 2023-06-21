Достойные условия для возвращения с войны. 27 июня в Киеве состоится форум, посвященный ветеранам: возможности для трудоустройства и образования
Главный информационный партнер события — Radio NV, форум организует Министерство по делам ветеранов и Украинский ветеранский фонд (Фото:НВ)
27 июня в Киеве состоится форум «Повага. Досвід. Перспектива», посвященный украинским ветеранам. Он призван очертить возможности для реинтеграции, образования и трудоустройства ветеранов после возвращения с войны.
Событие состоится 27 июня в 13:00 в Медиацентре Украина-Укринформ (улица Богдана Хмельницкого 8/16). Форум «Повага. Досвід. Перспектива» объединит более 15 экспертов в различных сферах: от бизнеса до образовательных возможностей.
Его цель — усиление диалога с ветеранским сообществом относительно возможностей для ветеранов и ветеранок на пути их реинтеграции, образования и трудоустройства. Главный информационный партнер события — Radio NV, форум организуют Министерство по делам ветеранов и Украинский ветеранский фонд.
Мероприятие состоится в формате вживую и онлайн. Зарегистрироваться можно по ССЫЛКЕ, регистрация обязательна. Ссылка на трансляцию будет разослана накануне форума.
«Успешные ветераны — ключ к успеху страны. Ветеранская среда может вырасти до 5 млн человек. Эти люди будут нуждаться не только в восстановлении и достойных условиях для возвращения, но и в уважении и благодарности от общества за свой вклад в борьбу и победу на всех уровнях», — отмечают организаторы события.
Мероприятие будет состоять из трех панелей по направлениям:
- Ветеранская политика: настоящее и перспективы
- Переквалификация и образование
- Трудоустройство
Спикеры первой панели «Ветеранская политика: настоящее и перспективы» (
- Юлия Лапутина — министр по делам ветеранов
- Наталья Калмыкова — исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Минветеранов
- Тарас Чмут — директор благотворительного фонда «Повернись Живим», член Наблюдательного совета УВФ
- Модератор: Алексей Тарасов — главный редактор Radio NV
Спикеры второй панели «Переквалификация и образование» (
- Руслана Величко — первый заместитель исполнительного директора УВФ
- Роман Шеремета — ректор American University Kyiv (AUK)
- Роксолана Вороновская — руководитель UCU-online
- Татьяна Жукова — ВМОО «Социальный вектор»
- Святослав Николайчук — ОО «Подольское агентство развития»
- Илья Шполянский — ветеран, Движение ветеранов Украины
- Модератор: Маричка Падалко — телеведущая 1+1
Спикеры третьей панели «Трудоустройство» (
- Андрей Ремизов — директор ГУ «Офис по развитию предпринимательства и экспорта»
- Виктория Шинкаренко — ветеранка, ОО «Областной ветеранский союз участников АТО Ровенской области»
- Татьяна Розумий — жена ветерана, владелица обувного магазина
- Представитель Work.ua
- Представитель Укрпочты
- Модератор: Владислав Грезев — CEO Lobby X, координатор TEDxKyiv
Участников форума также ждет выступление специального гостя. Кроме того, своими историями поделятся жена ветерана Оксана Макарова, ветераны Денис Дудник, Владимир Скосогоренко и Тарас Якобчук.
Интервью NV с Владимиром Скосогоренко о самых острых потребностях ветеранов ВСУ смотрите ниже: