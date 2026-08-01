Глеба Новостройного с позывным Днепрянин, по данным Константина Немичева, могут обвинить в причастности к убийству Игоря Комарова на Бали (Фото: НЕМІЧЕВ via Telegram)

Основатель спецподразделения Kraken Константин Немичев заявил, что ветерана этого подразделения Глеба Новостройного с позывным Днепрянин задержали и могут обвинить в причастности к убийству гражданина Украины Игоря Комарова на острове Бали.

Обновлено 22:56 Печерский райсуд Киева 31 июля избрал меру пресечения ветерану подразделения KRAKEN Глебу Новостройному в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщило Суспільне со ссылкой на источники в судебных органах. Отмечается, что суть подозрения пока не разглашается, а предварительную информацию о возможной связи дела с похищением и убийством украинца на Бали пока не подтверждают.

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«В Киеве задержали Глеба Новостройного, который четыре года служил в штурмовой роте Kraken, а в прошлом году был уволен со службы по состоянию здоровья. Глеб — футбольный фанат Днепра, но с первых дней полномасштабного вторжения он встал на защиту Харькова. На данный момент получить достоверную информацию об этом деле сложно. Дело засекречено», — написал Немичев в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент известно лишь то, что в 14:30 Печерский районный суд Киева должен был избирать Новостройному меру пресечения.

«Из неофициальных источников поступает информация, что его могут привлечь к ответственности за причастность к убийству сотрудника кол-центра на Бали. Надеюсь, что после того, как дело получило огласку, оно станет максимально открытым, а правоохранительные органы будут действовать исключительно в рамках закона, обеспечив объективное расследование», — добавил основатель Kraken.

Что известно о похищении Игоря Комарова

28-летнего украинца Игоря Комарова похитили 15 февраля, когда он ехал на скутере в поселке Джимбаран, расположенном в южной части острова Бали в Индонезии. New York Post отмечала, что этот район является популярным местом отдыха украинцев.

Комаров путешествовал по Бали со своей девушкой, блогером Евой Мишаловой. На острове они праздновали День святого Валентина. 14 февраля влюбленные опубликовали совместное фото, которое, по мнению журналистов, могло выдать местонахождение Комарова похитителям.

На видео, распространенном через несколько дней после похищения Комарова, мужчина с многочисленными синяками обращается к родителям с просьбой выплатить за него выкуп и подчеркивает, что похитители обвиняют его семью в присвоении 10 миллионов долларов.

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На распространенных в Сети видеозаписях Игорь Комаров также говорил о своей причастности к «днепровским офисам», за что получал по 15 тысяч долларов ежемесячно с одного офиса. Он заявлял, что за безопасность «офисов» отвечал Александр Петровский по прозвищу Нарик. Кроме того, по его словам, к «офисам» были причастны сотрудники СБУ и экс-глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Комаров утверждал, что под покровительством Нарика и Лысака в Днепре действует сеть кол-центров.

После идентификации одного из транспортных средств — арендованного автомобиля, использовавшегося при похищении, — полиция отследила его маршрут до виллы в районе Табанан на западном побережье Бали, где Комарова, предположительно, избивали и пытали. Вилла оказалась пустой, однако полицейские обнаружили мобильный телефон и сумку, принадлежавшие жертве, а также следы крови, которые судебно-медицинские эксперты впоследствии сопоставили с пятнами, найденными в салоне автомобиля. Правоохранители взяли все образцы и провели сравнительный ДНК-анализ с материалами, которые мать Игоря Комарова прислала из Украины. ДНК-образец матери и ДНК крови, обнаруженной на вилле и в автомобиле, совпали.

Также сообщалось, что, помимо Игоря Комарова, похитили его друга Ермака Петровского, который тоже находился на Бали. Однако Петровскому удалось сбежать от похитителей.

4 марта полиция Бали сообщила, что найденные на острове части тела принадлежат Игорю Комарову.

6 марта местные правоохранители заявили, что Комаров умер вскоре после того, как видео, на котором он просит заплатить за него выкуп, завирусилось в Сети.

17 марта Интерпол по запросу правоохранительных органов Индонезии объявил в международный розыск и пометил «красными уведомлениями» пятерых подозреваемых в похищении и убийстве Комарова. Среди объявленных в розыск — трое граждан Украины (34-летний Денис Галушко, 28-летний Роман Мельник и 42-летний Василий Немеш), гражданин РФ 29-летний Николай Петрик и гражданин Казахстана 27-летний Владислав Аханов.