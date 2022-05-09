Ненавидел Путина. Ветеран Второй мировой умер в Мариуполе от переохлаждения — внучка 9 мая, 13:20 Цей матеріал також доступний українською Стельян Махсма (Фото:Скриншот/Youtube/Алексей Бахеркин)

Ветеран Второй мировой Стельян Махсма умер в Мариуполе от переохлаждения, сообщила его внучка, пишет издание Важные истории.

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«Я знаю, что моя семья пряталась в подвале дома на улице Зелинского, 98. Они как спустились, так практически не вылазили. В подвале дедушка сидел с моей мамой, папой, моим братом, со своей второй дочерью, моей тетей, и ее детьми», — сказала она.

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По словам женщины, об условиях в подвале родители рассказывали ей вкратце, тогда связи особо не было.

«Еды было немного, в основном запасы. Готовили на костре, воды было мало. Было очень холодно в подвале, тогда на улице по ночам был минус», — сказала она.

Женщина рассказала, что в середине марта, ближе к 20-м числам, родителям удалось выбраться из города.

«Они узнали от кого-то, что открыта дорога на Сартану через Новоазовск. Они поехали в Новоазовск — дедушке тогда уже было плохо. Врачи в Новоазовске сказали, что дедушке осталось два-три дня. Он умер через четыре. Он звал меня, когда умирал. Но, к сожалению, меня рядом не было», — сказала она.

Женщина заявила, что ветеран замерз в подвале.

«Он просто замёрз в подвале — и умер. Это непростительно. Дедушка ненавидел Путина — а мы теперь его ещё больше ненавидим», — сказала она.

Женщина говорит, что ветеран был недоволен происходящим с 2014 года.

«Он был очень недоволен, очень злился, потому что он еще с 2014 года ненавидел Путина, просил у Бога, чтобы тот его забрал к себе. Но бог решил почему-то Путина оставить, а забрать моего дедушку», — сказала она.



По ее словам, с 2014-го ее дедушка «только и делал, что новости смотрел: из-за наступления на Донбассе стреляли и в Сартане».

«Ему это очень не нравилось», — говорит она.



Женщина рассказала, что Махсма «не хотел и не мог эвакуироваться».

«Он был уже старый, очень медлительный, немного слепой, немного глухой. Да и особо эвакуироваться ему некуда было», — сказала она.

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