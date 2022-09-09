Ветеран АТО проходит курс химиотерапии и готовится к операции по удалению злокачественной опухоли, и ему нужна наша помощь 9 сентября, 16:52 Позиция Виталий Козьмин

В настоящее время Виталий Козьмин проходит курс химиотерапии в Киевском городском клиническом онкологическом центре. Он сильно похудел и ослаб.

Деньги, которые мы собирали на операцию, Виталий тратит на то, чтобы делать назначенные врачами анализы и иметь все необходимое для химиотерапии. Из-за болезни у него нет возможности нормально питаться, и ему снова назначили курс капельниц. Внутривенно Виталий получает глюкозу, а еще ему постоянно нужно лекарство — в том числе и обезболивающее, которое он принимает ежедневно. Кроме того, после курса химиотерапии больному необходимо сделать компьютерную томографию.

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Фото: Виталий Козьмин

Поддержим его и дальше, чтобы он мог сделать операцию. Виталий искренне благодарен каждому, кто приобщился к этой финансовой помощи в столь тяжелое для него время.

Деньги можно перевести прямо на банковскую карту

Виталия Мироновича Козьмина : 4102 3251 2333 7321

IBAN UA233003460000026201906616847





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