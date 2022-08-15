Ветеран АТО готовится к операции по удалению раковой опухоли, но должен сначала пройти курс химиотерапии

15 августа, 15:12
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Виталий Козьмин

Виталий Козьмин

Уважаемые наши читатели, Виталий Козьмин передает искренний привет всем людям, которые поддержали его в самое тяжелое время.

В конце июля он прошел обследование — компьютерную томографию, и в результате оказалось, что у него также есть метастазы в легких. В связи с этим врачи приняли решение назначить Виталию курс химиотерапии. Он будет проходить его в Киевском городском клиническом онкологическом центре.

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Виталий Козьмин
Фото: Виталий Козьмин
Виталий Козьмин
Фото: Виталий Козьмин

С момента выхода первой публикации каждый из нас болел за Виталия Козьмина и помогал ему по мере сил и возможностей. И мы продолжаем эту работу.

Деньги можно перевести прямо на банковскую карту Виталия Мироновича Козьмина: 4102 3251 2333 7321

IBAN UA233003460000026201906616847

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Теги:   АТО Помощь Химиотерапия Помощь ВСУ

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