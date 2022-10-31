«Хочу вернуться к движу весной». Бои за Мариуполь, реабилитация и бездумность россиян — разговор с заместителем командира Азова 31 октября, 15:27 Эксклюзив НВ Мужчина на фоне руин Азовстали в оккупированном россиянами Мариуполе, 29 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сергей Цисарук, позывной «Мольфар», заместитель командира полка Азов, в интервью Радио НВ рассказал о жестокости россиян и их имперских взглядах на Украину, боях за Мариуполь и необходимости анализа собственных ошибок.

— Посмотрев интервью, которые вы уже давали, я, в принципе, понял, что вы в Мариуполе увидели все. Вы видели бои, вы были в госпитале 555, вы были на Азовстали, вы видели эвакуацию вертолетами. Я думаю, что у вас там было немного времени для того, чтобы для себя проанализировать, что произошло в Мариуполе. Что там пошло не так?

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— Вообще война — это перечень ошибок, я так считаю. И просто иногда количество этих ошибок или больше, или меньше. Вижу я действительно большое количество событий в Мариуполе только благодаря тому, что я находился в штабе и отвечал именно за коммуникацию между подразделениями, поэтому приходилось иногда физически быть на всех местах, видел, что происходит. А проблема произошедшего с Мариуполем, в первую очередь, по моему мнению, основной причиной все-таки является очень быстрый прорыв войск с направления Крыма.

И то, что их не встречали боем в городах Мелитополь, Бердянск. Потому что я уверен, что там можно было это делать и нужно было делать. И я думаю, что они бы все равно окружили Мариуполь, но значительно меньшими силами, если бы они прорвались по направлению между Волновахой и Мариуполем, закрыли бы нас с севера, то это кольцо было бы гораздо менее плотным, и нам точно была бы возможность довозить боеприпасы, была бы возможность довозить живую силу, бронетехнику.

И в крайнем случае, мы такой вариант рассматривали, можно было бы попытаться прорваться из города. Но когда группировка из Крыма, огромная, достаточно подготовленная. И основная была проблема даже не в подготовке [россиян], а то, что не было сильной технической оснастки.

То есть войска, наступавшие с востока, это была такая солянка, «ДНР-овцы», мобилизованные из Донецка, российских [бойцов], там было все что попало. Там, соответственно, была и техника разная, и все.

Это войска, которые шли с юга, это были кадровые военные, контрактники, иногда мобилизованные, именно вооруженные силы России, которые были укомплектованы новейшими танками, новейшими их БМП, артиллерия, авиация. И благодаря этому они могли достаточно быстро и качественно реагировать на любые события. То есть у них была достаточно хорошая мобильность. То, чего сейчас нам, например, не хватает для наступления на юге.

Поскольку Мариуполь — это южная часть, это степи открытые, поля, где играет роль военная техника и механизированные подразделения. Потому что уже когда заходили в город, тогда мы уже были более-менее в паритете, тогда уже показывали класс, кто выше, кто лучше.

Но когда это в поле, иногда можно свою слабую профессиональную подготовку, мотивированность, можно все-таки поправить тем, что у вас есть хорошая техника. То есть одно другое компенсирует. Но когда уже идут непосредственные бои в городе, это уже нивелируется эта мощность.

— Из того, что я понял, что в последний раз, когда вы могли что-то подвезти из БК, это было 27 февраля. И потом просто никакой возможности для того, чтобы пополнить запасы боеприпасов, просто не было, правильно?

— Я думаю, что это уже не секрет, это уже территория оккупированная. ООС делилось на два сектора: Север и Юг. И склады у Юг находились в населенном пункте Розовка, там был огромный склад боекомплекта, в котором находился весь боекомплект на случай войны. И там нужно было получить боекомплект. Но это все достаточно большое время.

То, что мы видим даже сейчас в России, большая проблема с логистикой, потому что наши MLRS, которые мы получили от Америки, достаточно точно и качественно поражают именно их пункты поставки. И поэтому увеличивается логистика. И, к сожалению, в начале войны у нас была такая же логистика, как и у российских сил. И каждый снаряд нужно было загрузить вручную. Большое количество техники. И все это было довольно криво.

И потому я хорошо помню, что крайняя машина, 27 или 28 февраля, когда наши артиллеристы поехали забирать боекомплект со складов из Розовки, так сложилось, что они уже понимали, что противник подходит, и одна наша группа снайперского назначения уехала с ними для того, чтобы прикрыть артиллеристов. И это было достаточно хорошее решение, потому что когда они уже выезжали техникой, забирая боекомплект, произошло сражение с передовым дозором, и наша группа уничтожила противника.

Им очень сильно повезло, потому что грузовики были полны боекомплектом, и это был крайний боекомплект, который тогда был доставлен в Мариуполь. А это вообще были какие-то смешные цифры. То есть это было четыре КрАЗа боекомплекта, это на 30 минут боя. То есть очень быстро этот боекомплект заканчивается.

А самих складов в Мариуполе никаких не было. И это всегда очень смешно выглядит, когда россияне говорят, что это защитники Мариуполя уничтожили город, у нас просто физически не было боекомплекта, чтобы это сделать. Без какого-либо довоза боекомплекта это просто невозможно.

— А что стало с Розовкой? Потом ее захватили, я так понимаю, что часть боекомплекта смогли россияне получить и использовали против вас.

— Мне неизвестно. Те, кто должен был охранять эти склады, они не подчинялись ОК Восток, и это нужно уточнять у командования тогдашнего, они его хотя бы взорвали или он достался противнику. Наша задача была просто получить боекомплект и оттуда уехать. Это не входило в наш сектор ответственности. Но я очень надеюсь, что его взорвали, но я такой информацией не владею.

— Это, возможно, сейчас и не важно, потому что мы имеем уже результат. Конечно, уже тогда, когда мы освободим Мариуполь, тогда будем что-то…