Весна укрепила позиции. Синоптики спрогнозировали теплые дни в Украине Вчера, 16:57 1024 Цей матеріал також доступний українською jeonsango/Pixabay В Украине начались теплые дни jeonsango/Pixabay

В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплая воздушная масса, в некоторых регионах пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°, на высокогорье Карпат 6-11° тепла; на Закарпатье ночью 5-10°, днем 16-21°.

В Киеве осадков не ожидается, температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.

В понедельник, 8 апреля, в северных областях местами прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на востоке 1-6°; днем 14-19 °; на Закарпатье до 24°.

В Киеве будет сухо. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.