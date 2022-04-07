Весеннего призыва в этом году не будет — Генштаб

7 апреля, 22:21
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Украинские защитники проезжают мимо уничтоженной российской техники в Черниговской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские защитники проезжают мимо уничтоженной российской техники в Черниговской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Украине не будут проводить весенний призыв на срочную службу в 2022 году, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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В Генштабе напомнили, что из-за полномасштабного вторжения России в Украине объявлена всеобщая мобилизация:

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Как проходит сейчас мобилизация в Украине

«Во время всеобщей мобилизации комплектование вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях осуществляется за счет военнообязанных и резервистов. Потребности в проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет».

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После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине также ввели военное положение. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

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15 марта в Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что в Украине начали проводить мобилизацию военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Генштаб Призыв Война России против Украины

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