Весеннего призыва в этом году не будет — Генштаб 7 апреля, 22:21 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники проезжают мимо уничтоженной российской техники в Черниговской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Украине не будут проводить весенний призыв на срочную службу в 2022 году, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

В Генштабе напомнили, что из-за полномасштабного вторжения России в Украине объявлена всеобщая мобилизация:



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«Во время всеобщей мобилизации комплектование вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях осуществляется за счет военнообязанных и резервистов. Потребности в проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет».

После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине также ввели военное положение. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.



15 марта в Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что в Украине начали проводить мобилизацию военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.

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