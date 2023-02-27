В Украине новые правила. Начнется ли весенний призыв 2023 года и что поменялось во время военного положения 27 февраля, 16:21 Призыв на срочную службу 2023 — что изменилось во время военного положения в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский отменил весенний и осенний призыв 2022 года. Рассказываем, что известно о весеннем призыве 2023 и как изменились правила призыва на срочную службу.

Указом от 30 сентября Владимир Зеленский упразднил осенний призыв на срочную военную службу. Весенний призыв на срочную службу был упразднен после начала полномасштабного вторжения.

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Поскольку военное положение и общая мобилизация продлены до 20 мая, то весенний призыв считается отменен. Это предусмотрено в статье 18-1 закона о военной обязанности и военной службе после внесения изменений 18 октября 2022 года.

Особенности призыва во время военного положения

Статья 18-1 предусматривает отмену призыва на срочную службу во время действия военного положения. Поэтому мужчины от 18 до 27 лет не призываются на срочную службу, однако им могут вручить повестки для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Позже, если военным частям нужны специалисты этой специальности, то граждане в возрасте 18-27 лет могут получить повестку о мобилизации.

Как работают призывы ВВК во время военного положения

Во время военного положения не проводится призыв на срочную службу, однако призывные ВВК создаются – они выполняют другие функции.

Во время действия военного положения призывные комиссии образуются для рассмотрения вопросов:

организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие их на военный учет военнообязанных или исключение из военного учета;

направление призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Мобилизация в Украине ― кого призывают в первую очередь

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил, что призываются военные с опытом и специалисты без опыта.

« Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям», ― говорит Роман Горбач.

Кроме того, мобилизовать могут также ограниченно-пригодных граждан, имеющих болезни, повлекшие умеренные расстройства функций организма.

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